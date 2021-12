China inaugura linha de trem-bala mais longa do mundo

A China inaugurou nesta quarta-feira a linha ferroviária de alta velocidade mais longa do mundo, que reduzirá para menos da metade o tempo de viagem para atravessar o país de norte a sul.

A inauguração da linha de 2.298 quilômetros foi celebrada com a saída do primeiro trem-bala de Pequim, no norte do país, para Guangzhou, no sul , às 9h (horário local). Outro trem seguiu o mesmo caminho uma hora depois.

Os trens-bala na nova linha férrea terão uma velocidade média inicial de 300 km/h, com tempo total de viagem de cerca de oito horas. O menor tempo de viagem antes da inauguração do trem-bala era de 20 horas. O trem faz paradas em importantes cidades pelo caminho, incluindo capitais de províncias como Shijiazhuang, Wuhan e Changsha. Mais de 150 pares de trens-bala percorrerão a linha todos os dias, segundo informou a agência estatal de notícias Xinhua.

As linhas ferroviárias são parte fundamental do sistema de transporte chinês, e o governo planeja construir uma rede de linhas de trem-bala com quatro linhas leste-oeste e outras quatro norte-sul até 2020.

A China alcançou prestígio com seu programa de desenvolvimento de trens-bala, mas tem enfrentado problemas nos últimos anos. Parte de uma linha férrea desabou no centro do país após fortes chuvas em março e um acidente com um trem-bala matou 40 pessoas em 2011.

A inauguração da nova linha fez com que a distância coberta pelo sistema ferroviário chinês alcançasse 9.300 quilômetros, cerca de metade da meta de 18 mil quilômetros do país até 2015. As informações são da Associated Press.

