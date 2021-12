China confirma ao menos 21 mortes em naufrágio de embarcação

As autoridades da China confirmaram neste sábado, 17, que pelo menos 21 pessoas morreram e outra permanece desaparecida após o naufrágio de uma embarcação na última quinta-feira, 15, no rio Yang Tsé, no leste do país, informou a agência "Xinhua".

O barco, um rebocador recém-fabricado, passava por testes na província de Jiangsu, quando afundou na noite de quinta-feira com 25 pessoas a bordo, das quais três foram resgatadas.

As equipes de resgate conseguiram erguer hoje, até a superfície, os destroços da embarcação, 40 horas após o afundamento, e puderam confirmar a morte da maior parte de sua tripulação.

A Administração de Segurança Marítima de Jiangsu disse que as buscas para localizar o desaparecido continuam.

Entre os mortos havia 13 chineses, quatro cidadãos de Cingapura, um indonésio, um malaio, um indiano e um japonês, segundo as autoridades locais.

O rebocador afundou no canal de Fubei do rio Yang Tsé, o maior e mais caudaloso da China, em uma zona de correntes rápidas e com águas turvas, o que dificultou os trabalhos de resgate.

Um total de 23 embarcações, entre rebocadores e patrulheiras, e um guindaste foram enviados para o local onde o barco afundou, para erguê-lo do fundo e encontrar seus passageiros.

A embarcação, batizada de "Wanshenzhou 67", de 30 metros de comprimento e com um peso aproximado de 368 toneladas, foi fabricada pelo estaleiro Bengbu Shenzhou, na província vizinha de Anhui.

O fabricante não tinha informado às autoridades portuárias que iria fazer testes com a embarcação naquele local, nem qual seria a rota da mesma, o que é comum na China.

