Chile suspende alerta vermelho nas imediações de vulcão

O Chile suspendeu o alerta vermelho nas imediações do vulcão Copahue, na fronteira com a Argentina, após uma queda na atividade nas últimas horas, informou o Bureau Nacional de Emergência (Onemi).

Na segunda-feira, 24, em seu último relatório, às 21H37 GMT (19H37 Brasília), o Onemi destacou que o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomín) "determinou a redução do nível de alerta de vermelho para laranja", mas recomendou "especial atenção em um raio de 5 Km em torno da cratera ativa e das margens dos rios que nascem no vulcão".

"O processo eruptivo do vulcão Copahue continua com uma intensidade menor. De igual maneira, se infere a presença de um 'corpo magmático pequeno'. Não se reportou a ocorrência de 'lahares' (avalanches) por nenhum dos rios que nascem no vulcão, nem fluxo de água com lava".

O diretor do Onemi, Ricardo Toro, explicou que "esta mudança de alerta implica na manutenção do monitoramento técnico do vulcão Copahue e na aplicação dos Planos Comunitários de Emergência".

