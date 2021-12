Chile resgata mineiros após dois meses de pesadelo

O Chile iniciou na noite desta terça-feira o resgate dos 33 mineiros presos no fundo de uma mina no norte do país, terminando com um pesadelo que durou 68 dias e mobilizou a atenção de todo o mundo. Por volta da meia-noite, o mineiro Florencio Ávalos foi o primeiro a sair da mina, em meio a aplausos e aos gritos de "Chi, chi, chi! Le, le, le!". Ávalos abraçou seu filho de sete anos e sua mulher, Mônica, e cumprimentou o presidente chileno, Sebastián Piñera, e funcionários do governo. Com boa aparência e mostrando total tranquilidade, o mineiro foi colocado em uma maca e levado ao hospital de campanha montado na mina.

