Chile: governo determina que população deixe áreas costeiras após terremoto

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu o sul do Chile neste domingo, gerando a emissão de um alerta de Tsunami e a determinação de que a população deixe a região costeira.

O epicentro ocorreu na Ilha de Chiloé, a cerca de 40 quilômetros de Quellón. A ilha fica aproximadamente 1,3 mil quilômetros ao sul da capital chilena Santiago.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile determinou a evacuação imediata da ilha de Chiloé e emitiu um alerta preventivo de Tsunami para toda a região costeira próxima. A população da ilha já começou a deixar o local, segundo informações de redes de TV chilenas.

O Escritório Nacional de Emergência, órgão do Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile, pediu ainda que sejam evacuadas as regiões litorâneas de Biobío, La Auracanía, Los Ríos y Aysén, todas no sul do Chile.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, se manifestou em sua conta no Twitter sobre o terremoto. "Muita força e ânimo aos compatriotas afetados pelo terremoto em Chiloé e outras zonas do sul", declarou.

¡Mucha fuerza y ánimo a los compatriotas afectados por el sismo en Chiloé y otras zonas del sur! Protocolos de emergencia ya están operando. — Michelle Bachelet (@mbachelet) December 25, 2016

