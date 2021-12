Chile aprova uso da CoronaVac em crianças com mais de 6 anos

A agência reguladora de medicamentos do Chile aprovou o uso da CoronaVac, vacina contra Covid-19 produzida pela empresa chinesa Sinovac, para uso em crianças de mais de 6 anos. A decisão foi tomada na segunda-feira, 6.

"Esta é uma ótima notícia para crianças em idade escolar e para as que não foram incluídas em planos de vacinação anteriores", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris.

O país também aprovou o uso da vacina da Pfizer/BioNTech para crianças acima de 12 anos. Segundo informações do Terra, mais de 654 mil pessoas nessa faixa etária já receberam ao menos uma dose desde maio.

Ainda segundo a publicação, a CoronaVac tem sido a vacina mais utilizada na campanha de vacinação no Chile, com mais de 13 milhões dos 19 milhões de habitantes inoculados, até agora. Ao todo, 19,49 milhões de doses do imunizante foram disponibilizados.

A CoronaVac também tem uma aprovação para uso de emergência em crianças na Indonésia e na China. No Brasil, o uso foi rejeitado pela Anvisa.

O Chile registrou queda nas infecções nas últimas semanas, e teve apenas 435 casos novos na segunda-feira. O país teve, no total, 1,6 milhão de casos confirmados e 37.108 mortes por Covid-19.

adblock ativo