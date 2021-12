Chester Bennington, de 41 anos, vocalista da banda Linkin Park, foi encontrado morto em sua residência na Califórnia (EUA). A informação foi confirmada por uma fonte policial à agência de notícias AP.

Segundo informações do site TMZ, o músico teria cometido suicídio, se enforcando em sua casa. Mas não há ainda informação oficial sobre a causa da morte do cantor. Seu corpo foi encontrado nesta Quinta-feira antes das 9h (horário local).

Chester era muito próximo de Chris Cornell, que morreu em maio e completaria 53 anos justamente nesta quinta-feira, 20. No dia da morte de Cornell, Chester escreveu uma carta aberta para demonstrar sua admiração pelo ídolo.

O músico lutou por anos contra as drogas e o álcool. No ano passado, ele afirmou em entrevista que já havia pensado em suicídio porque já havia sido abusado sexualmente na infância.

'Voz de uma geração'

A inesperada notícia da morte de Bennington foi recebida com choque na comunidade da música internacional, na qual ele era considerado "a voz de uma geração" ligada ao rock do início dos anos 2000. "Literalmente o talento mais impressionante que eu já vi ao vivo", disse, por exemplo, a cantora Rihanna, em mensagem no Twitter.

Confira abaixo um dos maiores sucessos do Linkin Park. "Numb".

Estadão Conteúdo l Guilherme Sobota Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, é encontrado morto em sua casa

