Chega a 339 total de mortos em festival no Camboja

Pelo menos 339 pessoas morreram hoje em uma confusão na capital do Camboja, durante a celebração de um festival das águas, disse na noite de hoje o primeiro-ministro do país, Hun Sen. Centenas de pessoas ficaram feridas na confusão. Relatos iniciais indicavam que 17 pessoas haviam morrido, mas o número de mortos foi subindo à medida que as autoridades perceberam o tamanho da tragédia ao retirarem mais corpos do rio Tonle Sap após o anoitecer.



Segundo as autoridades, os populares celebravam um festival em honra às águas em uma pequena ilha fluvial quando começou o pânico no final da tarde de hoje. Muitos dos mortos foram pisoteados.

