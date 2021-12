Chefe talibã Mehsud anuncia ataques contra EUA

O chefe talibã paquistanês Hakimullah Mehsud, dado como morto em janeiro, aparece em um vídeo aparentemente gravado em abril anunciando ataques às grandes cidades americanas, revelou na notie deste domingo o centro de vigilância de sites islâmicos (SITE). Mehsud promete retaliar os Estados Unidos pela morte de militantes islâmicos, no vídeo supostamente gravado no dia 4 de abril. "Está próxima a hora em que nossos fedaeen (soldados) atacarão as grandes cidades dos Estados Unidos”, diz Mehsud entre dois homens armados e mascarados.









adblock ativo