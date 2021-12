Chef de cozinha inova e apresenta programa de culinária nu

Em tempos de reality culinários, o que não falta é inovação no formato. Desta vez, o que está fazendo sucesso é um chef de cozinha que montou um canal no Youtube.

Isso porque ele aparece de uma maneira inusitada em frente às câmaras. Com apenas com um avental minúsculo, Adrian de Berardinis estreou, na semana passada, o canal "The Bear-Naked Chef" (O Chefe Urso Pelado, em tradução livre).

O primeiro vídeo do canal, onde ele ensina a fazer 'Frango à Caçarola", já contabiliza mais de 224 mil visualizações.

No site do programa, Berardinis conta que para ele a comida é sexy e que ele se preocupa muito com a prepração dos alimentos. "É uma viagem sensual para mim: desde selecionar os ingredientes perfeitos e mais frescos até a preparação com atenção e cuidado e o revestimento sexy do que eu preparei. Como você já sabe, nós também comemos com nossos olhos", diz.

