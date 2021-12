Chef com maior número de estrelas Michelin morre aos 73 anos

Um dos mais prestigiados chefs franceses, Joël Robuchon – que contava com o maior número de estrelas do Guia Michelin no mundo, com um total 32 –, morreu nesta segunda-feira, 6, aos 73 anos, em Genebra. Segundo a assessoria do chef, ele faleceu em consequência de um câncer.

"Joël Robuchon, chef visionário e o mais estrelado do mundo, nos deixa hoje. De Paris a Xangai, seu 'savoir-faire' constituído em arte irradiou a gastronomia francesa e continuará a inspirar a jovem geração de chefs", tuitou Benjamin Griveaux, porta-voz do governo francês.

Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde nous quitte aujourd’hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d’inspirer la jeune génération de chefs. Pensées à ses amis, proches et nombreux élèves. pic.twitter.com/0kWWjYUne7 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 6 de agosto de 2018

O chef, que nasceu em1945 em Poitiers (centro-oeste da França), tinha passado por uma cirurgia há um ano por conta de um tumor no pâncreas.

Ao longo da carreira, Robuchon recebeu vários reconhecimentos, como o título de melhor cozinheiro do século, dado pelo Guia Gault & Millau, em 1990.

Há 23 anos, ele, que era conhecido como "papa dos chefs", se dedicava a transmitir o conhecimento sobre gastronomia por meio de cursos e participação em vários programas de televisão.

