Chávez pede investigação profunda de explosão e decreta luto

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou neste sábado que ordenou uma "investigação profunda" sobre uma explosão que aconteceu nesta madrugada na refinaria de Amuay, deixando um total oficial de ao menos 26 mortos, e decretou três dias de luto nacional.

"Ordenei uma investigação profunda sobre os fatos, sobre suas causas e além disso é preciso esclarecer bem as causas, os efeitos e tomar as providências que for preciso tomar", disse Chávez por telefone ao canal de televisão estatal.

A refinaria Amuay, uma das três que integram o Centro Refinador de Paraguaná (CRP), o maior da Venezuela e um dos maiores do mundo, sofreu uma explosão na madrugada como consequência de um vazamento de gás que deixou ainda 86 feridos.

"Quero transmitir-lhes a profunda dor que toma meu coração e minha alma desde esta madrugada, quando comecei ser informado no local sobre os fatos da tragédia", afirmou o governante venezuelano.

"Decidi decretar um luto nacional de três dias porque isso afeta todos nós, a grande família venezuelana (...) a verdade é que é muito lamentável, muito doloroso", acrescentou.

Chávez lembrou que, dos 26 mortos, 17 são membros da Guarda Nacional, já que as instalações do Destacamento 44 desse corpo policial-militar, encarregado da vigilância da refinaria, foram afetadas diretamente pela explosão.

O presidente venezuelano destacou o empenho realizado de "maneira heroica" desde o primeiro momento pelos trabalhadores que estavam de guarda na refinaria, os bombeiros e a equipe que atuou na emergência.

O ministro de Petróleo e Mineração venezuelano, Rafael Ramírez, contou que a explosão "causou graves danos" ao destacamento da Guarda Nacional, um complexo militar com infraestrutura residencial, e afetou uma parte da área de tanques.

A ministra de Saúde da Venezuela, Eugenia Sader, confirmou à imprensa que 86 pessoas foram internadas no hospital "Dr. Rafael Calles Sierra" da cidade de Punto Fijo, onde fica a refinaria, embora 77 já tenham recebido alta ou, no caso de dois feridos, foram transferidos a Maracaibo.

