Chávez não tomará posse no dia 10, diz Cabello

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou no final da tarde desta terça-feira na sede do parlamento que o presidente Hugo Chávez, de 58 anos, não tomará posse no dia 10, quinta-feira. Cabello leu uma carta do vice-presidente Nicolás Maduro, na qual ele explica que a equipe médica que cuida do bolivariano em Havana recomendou a extensão da fase pós-operatória do presidente. Maduro escreveu na carta que Chávez pediu que ele e Cabello "explicassem aos venezuelanos" a situação, informou o jornal El Universal de Caracas. Segundo Cabello, a posse deverá ser adiada por recomendação dos médicos, que decidiram "prolongar o repouso" de Chávez.



