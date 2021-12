Chávez anuncia rompimento de relações com Colômbia

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou nesta quinta-feira, 22, o rompimento das relações diplomáticas com a Colômbia. Chávez tomou a decisão logo depois que o embaixador da Colômbia na Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciou que as guerrilhas colombianas recebem apoio da Venezuela. O governo da Venezuela deu 72 horas aos diplomatas colombianos para que deixem o país.

Em diálogo com Chávez, Maradona diz que povo colombiano não tem culpa

"Enviamos uma nota diplomática ao encarregado de negócios da República da Colômbia em Caracas para que em 72 horas fechem sua embaixada e se retirem do país", informou o

ministro venezuelano das Relações Exteriores, Nicolás Maduro, a jornalistas em seu gabinete.

Chávez anunciou o rompimento das relações com a Colômbia depois que este país reiterou, em reunião da OEA, suas acusações sobre a presença de guerrilheiros em território venezuelano. O presidente da Venezuela ordenou que suas tropas fiquem em alerta na fronteira entre os dois países no caso de uma possível agressão.

"Eu me vejo obrigado a romper as relações com a Colômbia por dignidade", disse Chávez, durante um discurso no palácio presidencial, acompanhado pelo ex-jogador de futebol argentino, Diego Armando Maradona.

Reação - O embaixador colombiano na OEA, Luis Hoyos, qualificou de "errônea" a decisão da Venezuela de romper relações com seu país. "A Venezuela deveria "romper relações com os grupos criminosos", disse Hoyos.

O embaixador colombiano lamentou que o país "prefira aderir ao expediente de insultar, romper ligações com um governo constituído".

