Uma chaminé de 50 metros caiu sobre uma escavadeira que era utilizada para demoli-la no Alabama, nos Estados Unidos. Inicialmente, o condutor Tim Phifer tentou derrubar a estrutura com explosivo, mas não deu certo. Então, Phifer resolver utilizar a escavadeira para terminar o serviço. Mas ele foi surpreendido com os escombros caindo em cima do veículo que ele estava.

Phifer ainda tentou se afastar com o veículo, mas não houve tempo suficiente. Ele ficou preso, mas saiu apenas com arranhões e hematomas. Phifer explicou que não tentou sair da cabine porque sabia que o espaço era reforçado para suportar um capotamento, por isso avaliou que seria mais seguro continuar na cabine.

Da Redação Chaminé cai sobre escavadeira durante demolição

