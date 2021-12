Cervejaria Corona tem prejuízo de US$ 170 milhões após epidemia do coronavírus

A cervejaria Corona calcula um prejuízo estimado em US$ 170 milhões (quase R$ 780 mihões), em função, entre outras coisas, da epidemia do Covid-19 (novo coronavírus). A informação foi divulgada pela AB Inbev, empresa que produz a bebida e também é dona da brasileira Ambev.

Segundo a empresa, trata-se do pior trimestre financeiro da marca em uma década. As vendas têm apresentado queda no mercado chinês, epicentro da doença, o que frustrou a expectativa da cervejaria.

A empresa esperava um aumento no consumo de cervejas durante a celebração do Ano Novo na China, mas muitos bares fecharam e as pessoas foram aconselhadas a ficar em casa. Além disso, a cerveja tem sido evitada por consumidores que associam a marca Corona com o coronavírus, especialmente nos Estados Unidos.

