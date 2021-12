Cerimônias marcam 55º aniversário da construção do Muro de Berlim

O prefeito da capital alemã, Michael Mueller, colocou uma coroa de flores no principal memorial do Muro de Berlim, marcando o 55º aniversário do início da construção da estrutura da Guerra Fria que dividiu a cidade por quase três décadas. Antes da cerimônia no memorial da Bernauer Strasse, o prefeito participou de uma missa em uma capela no local onde ficava a chamada "faixa da morte".

Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Ocidental, capitalista, e Oriental, comunista. No auge das tensões da Guerra Fria, o regime da Alemanha Oriental começou a construir o muro através de Berlim, em 13 de agosto de 1961, e logo fortificou toda a sua fronteira. A estrutura permaneceu de pé até 9 de novembro de 1989. Nesses 28 anos, pelo menos 138 pessoas foram mortas ao longo do muro. Fonte: Associated Press.

