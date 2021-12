Pelo menos 40 imigrantes morreram após aparentemente ficarem presos no porão de uma embarcação que atravessava o Mar Mediterrâneo, afirmou a Marinha italiana neste sábado.

As vítimas teriam sido sufocadas por fumaça, segundo um capitão da Marinha que conduzio o resgate. O comandante Massimo Tozzi, falando a partir do navio, disse que quando seus homens entraram no barco encontraram as pessoas mortas, imersas em água e combustível.

Tozzi disse que seu navio, o Cigala Fulgosi, resgatou mais de 300 sobreviventes, incluindo mulheres e crianças.

Veja vídeo divulgado pela marinha italiana de uma das ações de resgate dos imigrantes:

Agência Reuters Cerca de 40 imigrantes morrem no Mar Mediterrâneo

Na terça-feira passada, até 50 migrantes desapareceram quando um grande bote de borracha afundou no Mar Mediterrâneo.

Quase 2.000 foram resgatados nesta semana no Mediterrâneo, o ponto mais mortal do mundo de travessia de imigrantes.

