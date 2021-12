Centro médico dos EUA emite alerta sobre tiroteio

Um homem armado, ainda não identificado, teria aberto fogo na manhã desta terça-feira, 26, dentro de um centro médico naval em San Diego, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. A informação foi dada pela própria marinha americana através do Facebook.

Segundo o porta-voz da corporação, Kevin Dixon, uma testemunha disse ter ouvido três tiros no porão de um dos prédios do centro médico, por volta das 8h no horário local (13h no horário da Bahia). O porta-voz do centro, Mike Alvarez, disse que a segurança trata o caso como o de um atirador ainda em atividade.

Através do post no Facebook, o centro médico recomendou que todos os ocupantes corram, se escondam ou lutem contra o atirador. Todo o pessoal responsável por atividades que não sejam de emergência está avisado para ficar longe do complexo.







**!ATTENTION!** An active shooter has just been been reported in building #26 at Naval Medical Center San Diego. All... Publicado por Naval Medical Center San Diego (NMCSD) em Terça, 26 de janeiro de 2016

Não há registros de alguém ferido, segundo militares que estão no complexo disseram à CNN. Membros do exército e policiais locais entrarm no prédio. Uma reportagem de TV flagrou o momento que uma viatura da SWAT (forças especiais) entrou no complexo, que ficou bloqueado por motivos de segurança.

BREAKING: SWAT shows up at Naval Medical Center @nbcsandiego pic.twitter.com/SWaWvWgTXQ — Liz Bryant (@LizBryantTV) January 26, 2016

Mais de 6,5 mil pessoas trabalham no complexo, entre militares e civis. O centro médico naval de San Diego é tratado como o maior sistema de saúde militar da costa oeste norte-americana. O centro teve mais de 1,2 milhões de visitas em 2014, admitindo mais de 19 mil pacientes naquele ano, segundo a CNN. Entre os serviços ofertados estão o de partos e cirurgias complexas.

San Diego, no sul da Califórnia, é um dos principais eixos militares dos Estados Unidos.

