Célula da Al-Qaeda reivindica ataque

Um grupo extremista assumiu a autoria do ataque contra a revista Charlie Hebdo . Trata-se da célula da organização Al-Qaeda baseada na Penísula Arábica, conhecida pela sigla em inglês AQAP. Segundo a afirmação de um membro do grupo a agências internacionais, a ação foi uma vingança em nome da honra do profeta Maomé, que era satirizado pela publicação.

De acordo com o informante, a AQAP não só comandou as operações como selecionou cuidadosamente o alvo. Ele afirmou que a França foi escolhida por apoiar o que o grupo considera uma guerra contra o Islã e nações oprimidas.

"Atingir a santidade dos muçulmanos e proteger aqueles que blasfemam tem um preço alto e a punição é severa. Os crimes dos países ocidentais, especialmente Estados Unidos, Reino Unido e França terão repercussões profundas em seus territórios", disse.

Se a informação for confirmada, pela primeira vez a AQAP, baseada no Iêmen, aparece como protagonista de operações terroristas. A organização já tentou ações, mas elas não foram completadas.

Informações divulgadas pelos serviços de inteligência americanos afirmaram que Said Kouachi apontado, ao lado do irmão Chérif Kouachi, como responsável pelas mortes na redação da Charlie Hebdo, chegou a receber treinamento de base militar no Iêmen.

Em entrevista a uma TV francesa durante o cerco em que acabaram mortos, Chérif afirmou que visitou o Iêmen a convite do clérigo americano Anwar al-Awlaki.

O informante afirmou que a AQAP vai seguir o projeto de atingir fortemente o Ocidente formulado pelo seu líder Ayman al-Zawahri., e as ameaças do líder mais conhecido da Al-Qaeda, Osama bin Laden, já falecido.

A reivindicação de autoria do atentado ao semanário francês pela AQAP chegou no mesmo dia em que Andrew Parker, chefe do MI5, serviço de inteligência do Reino Unido, afirmou que o braço da rede Al Qaeda na Síria está planejando atentados em grande escala para atingir países ocidentais.

Recrutamento

Anwaral-Awlaki, apontado como mentor dos irmãos Kouachi, nasceu nos EUA e em 2011 tornou-se uma liderança graduada na AQAP. Ele ganhou proeminência na organização ao se tornar responsável pelo recrutamento de vários jovens muçulmanos que moram em países ocidentais. O treinamento de Said Kouachi começou com armas leves, exercícios para aprimorar a pontaria e outras habilidades.

De acordo com uma autoridade do serviço de inteligência dos EUA, os irmãos Kouachi estavam na base de dados do país que indica suspeitos de terrorismo. Seus nomes, inclusive, estavam na lista que proíbe desembarque no país.

As autoridades francesas também já haviam colocado Chérif Kouachi, há dez anos, na lista de possíveis terroristas. Na época, ele chegou a ser detido quando tentava ir da Síria para o Iaque.

Na tentativa de localizar os autores do atentado à revista, a polícia francesa chegou a prender nove pessoas e mobilizou uma operação com 88 mil integrantes das forças de segurança.

De acordo com o ministro do Interior, Bernard Cazaneuve, 90 pessoas foram ouvidas pelos investigadores. A maioria dos interrogados testemunharam o ataque à Charlie Hebdo.

Pedido

Em pronunciamento feito após os atentados na França, o presidente François Hollande disse que o país ainda não está livre dos riscos de ações semelhantes. "A França, apesar de consciente de que fez frente à ameaça, de dispor de forças de segurança integradas por homens e mulheres capazes de coragem e bravura, não acabou com as ameaças de que é alvo".

O presidente pediu que a vigilância, mobilização e união dos franceses sejam mantidas. "Somos uma nação livre que não se rende à pressão", afirmou.

As declarações foram feitas durante um discurso transmitido ao vivo pela TV pouco antes das 20h locais (17h de Brasília), após a dupla ação das forças de segurança contra os três suspeitos de terrorismo, que mantiveram reféns em dois locais separados causando uma onda de tensão em Paris.

As ações terminaram com os três suspeitos mortos: Amedy Coulibaly, 32 anos, apontado como autor da morte de uma policial e que manteve reféns em um supermercado kosher em Porte de Vincennes, no leste de Paris; e os irmãos Said Kouachi, 34 anos, e Chérif Kouachi, 32 anos.

Os irmãos estavam sendo procurados desde a última quarta-feira, quando foram apontados como autores do atentado ao semanário satírico que deixou 12 mortos e dez feridos. Ontem, os irmãos invadiram uma gráfica em Dammartin-en-Goele, a 35 km de Paris e fizeram um funcionário refém.

Em pronunciamento durante a visita a Knoxville, no Tennessee, o presidente dos EUA, Barack Obama, manifestou apoio aos franceses. "Quero que o povo da França saiba que os EUA estão do seu lado".

adblock ativo