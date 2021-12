Católicos opinam sobre como deve ser novo papa

Vaticano - Os fiéis que visitam a Praça de São Pedro, no Vaticano, fazem sugestões e dão opiniões sobre o perfil do sucessor do papa emérito Bento XVI. Brasileiros e estrangeiros torcem para que o papa promova mudanças na Igreja Católica Apostólica Romana. Diferentemente do porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, e dos vaticanistas (especialistas em temas do Vaticano), os fiéis acreditam que o processo eleitoral será breve.

Os turistas de Belo Horizonte (Minas Gerais) Marcos de Oliveira Pimentel e Zaide Pimentel se disseram emocionados por estar em Roma, no momento em que o conclave começa. Para o casal, o momento histórico e o exemplo de Bento XVI devem guiar os 115 cardeais que se reunirão a partir desta terça,12.

"É um momento histórico e eu me sinto honrada de estar aqui acompanhando tão de perto. É tudo muito especial", disse Zaide, que chegou hoje à capital italiana. "Eu espero, sinceramente, que o exemplo de coragem de Bento XVI, que tentou fazer reformas na Igreja, sirva de exemplo", acrescentou Pimentel.

Segurando uma faixa, na qual escreveu: "Francesco para Papa (Francisco para Papa, em português)", o italiano Saverio disse que faz campanha para que o sucessor de Bento XVI tome como inspiração São Francisco de Assis. "É importante seguir o exemplo de São Francisco de Assis na sua humildade".

Os turistas franceses Jean Paul Basienana e Victoire Guiraud estão confiantes em que hoje verão a fumaça brança - símbolo da eleição do papa - saindo da chaminé da Capela Sistina. "Minha aposta é que o papa eleito virá da América Latina ou da África", disse Basienana. "Também acredito que o sucessor de Bento XVI será um latino, o que será muito bom para todos", completou.

