Católicos apoiam Papa, mas estão divididos sobre doutrina

Os católicos acreditam que o papa Francisco está fazendo um bom trabalho, mas muitos discordam da doutrina da Igreja sobre temas polêmicos, especialmente o uso de anticoncepcionais, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo, 9.



A pesquisa da rede Univisión, com sede nos Estados Unidos, foi realizada em 12 países e concluiu que entre os que apoiam a doutrina da Igreja predominam os homens e as mulheres casados de mais de 55 anos, que comparecem frequentemente à missa e vivem em áreas rurais.



Para os demais perfis, as opiniões sobre temas como o casamento homossexual, o aborto, o divórcio e a ordenação de mulheres varia segundo a região, a idade e a renda.



De acordo com a pesquisa, 87% dos católicos acreditam que Francisco está fazendo um bom ou excelente trabalho, pouco antes do primeiro aniversário de seu papado, em março.



No entanto, 78% dos consultados são a favor do uso de métodos contraceptivos, o que contraria a doutrina da Igreja católica.



Sobre outros temas, existem grandes diferenças entre os católicos de diferentes regiões do mundo: por exemplo, 80% dos católicos africanos e 76% dos filipinos apoiam a proibição de ordenação de mulheres como sacerdotes, uma postura compartilhada por apenas 30% dos católicos europeus e 36% dos americanos.



O tema mais controverso é o casamento entre pessoas do mesmo sexo: a oposição da Igreja a este tipo de casamentos é compartilhada por 99% dos católicos africanos, contra 40% dos americanos.



"Em média, 5% mais mulheres que homens, 18% mais jovens que pessoas mais velhas e 10% mais pessoas com renda alta e média do que baixa são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo", afirmam os autores da pesquisa.



Os católicos espanhóis - que durante séculos apoiaram a doutrina da Igreja - estão entre os mais liberais, junto aos franceses, enquanto os africanos e filipinos estão entre os mais conservadores.



A pesquisa, realizada por Bendixen & Amandi International para a Univisión, consultou 12.036 católicos de Argentina, Brasil, Colômbia, República Democrática do Congo, França, Itália, México, Filipinas, Polônia, Espanha, Uganda e Estados Unidos.



Estes países representam 61% do 1,2 bilhão de católicos existentes no mundo. A margem de erro da pesquisa é de 0,9 ponto percentual.



Francisco, cujo nome verdadeiro é Jorge Mario Bergoglio, se tornou em março de 2013 o primeiro Papa latino-americano e primeiro jesuíta a assumir o Trono de São Pedro, em substituição ao austero Papa alemão Joseph Ratzinger, Bento XVI, que renunciou ao cargo em uma decisão inédita em sete séculos.

