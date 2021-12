Catherine vence William em regata na Nova Zelândia

Os antepassados do príncipe William celebravam o domínio dos mares, mas foi sua esposa Catherine que venceu uma regata com a participação de ambos nesta sexta-feira, 11, na Nova Zelândia.

Os dois jovens zarparam do porto de Auckland sob a supervisão de atletas experientes do Team New Zealand, em veleiros rivais da America's Cup, para um confronto que William chamou de "um pouco de competição saudável".

Dezenas de barcos de espectadores estavam ancorados nas imediações, alguns com faixas com apoio ao "Team Kate" ou "Team Will".

Apesar da maior experiência do segundo na linha de sucessão ao trono britânico, que já havia navegado com a equipe neozelandesa, Catherine conseguiu uma vitória incontestável por 2-0.

"Fomos sabotados", protestou em tom de brincadeira William, antes de afirmar que perdeu porque desejava "passar uma noite tranquila".

Catherine manteve um silêncio diplomático, mas fez o sinal da vitória para as milhares de pessoas que acompanhavam a disputa na maior cidade da Nova Zelândia.

Enquanto estavam na água, um avião contratado pelo grupo que defende a instauração de uma república na Nova Zelândia sobrevoou a região com uma faixa com a frase "É hora de ter um chefe de Estado kiwi".

Mas a multidão presente aplaudiu o casal de príncipes e não parecia compartilhar a opinião.

Na próxima quarta-feira, Catherine, William e o filho George, de oito meses, viajarão para a Austrália.

