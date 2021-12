Caso Pistorius: bastão de críquete com sangue é encontrado

A polícia sul-africana encontrou um bastão de críquete manchado de sangue na casa do atleta paralímpico Oscar Pistorius, acusado do assassinato de sua namorada na última quinta-feira, informou neste domingo o semanário City Press.

Fontes policiais próximas à investigação indicaram a este meio de comunicação que o crânio da namorada de Pistorius, a modelo de 29 anos Reeva Steenkamp, havia sido "destroçado".

"Havia muito sangue no bastão, a polícia científica determinará de que sangue se trata", disseram estas fontes ao jornal.

Os policiais estabeleceram três hipóteses, segundo o City Press, que afirma ter recebido estas informações de três fontes diferentes: Pistorius teria agredido a namorada com o bastão, sua namorada teria utilizado o objeto para se defender, ou o atleta teria usado o bastão para derrubar a porta do banheiro onde Reeva teria se refugiado.

Na quinta-feira, a polícia rejeitou a teoria de que Pistorius, de 26 anos, teria confundido sua namorada com um ladrão.

Segundo a polícia, a modelo recebeu quatro disparos de uma pistola 9 mm, dois deles na cabeça. Um cartucho foi encontrado no quarto de Pistorius, e a polícia acredita que ele pode ter feito ali o primeiro disparo, obrigando-a a se refugiar no banheiro.

"Suspeita-se de que o primeiro tiro, no quarto, tenha a atingido no quadril. Ela saiu correndo e se escondeu no banheiro (...) Então ele atirou outras três vezes", disse uma fonte policial ao City Press.

Segundo vizinhos citados pelo Sunday Independent, os dois namorados discutiam desde o início da noite de quarta-feira. Guardas do condomínio fortificado dos arredores de Pretória onde Pistorius vivia precisaram inclusive intervir.

Pistorius teria telefonado para o pai às 03h20 locais na madrugada de quinta-feira, pedindo que fosse ao local o mais rápido possível. Mas não chamou nem a polícia, nem uma ambulância. Foi o pai de uma amiga, a quem Pistorius também pediu que fosse a sua casa, que solicitou ajuda médica urgente.

Quando esta amiga e seu pai chegaram à casa do atleta, ele descia as escadas, tremendo e carregando nos braços o corpo da namorada.

Reeva Steenkamp ainda respirava e tentou reanimá-la.

A mulher vestia uma camisola e os inspetores encontraram sua bolsa e um iPad no chão do quarto de Oscar. Os lençóis estavam revolvidos.

Pistorius afirmou a sua irmã Aimée que algo terrível havia ocorrido e que havia confundido Reeva com um ladrão.

Como outros membros da família do atleta, o pai dele, Henke Pistorius, afirmou ao Sunday Telegraph que não tem a menor dúvida de que Oscar matou a namorada por engano. Acrescentou que fará todo o possível para defendê-lo. O próprio atleta nega ter assassinado a namorada.

Gertie Pistorius, avó de 89 anos de Oscar Pistorius, também defendeu neste domingo seu neto: "Sei que posso ter confiança nele, sei que tudo foi um erro que pode acontecer com qualquer um", disse à AFP.

No entanto, os investigadores têm provas "sólidas como uma rocha" contra Pistorius, segundo o City Press. Estes investigadores teriam pedido um exame de sangue do atleta para analisar se há indícios de drogas ou esteróides.

Um dos efeitos dos esteróides anabolizantes são as crises de violência incontrolável. Interrogados pela AFP neste domingo, a polícia e o advogado do atleta não quiseram fazer comentários.

Oscar Pistorius está detido em uma cela policial e pedirá liberdade sob fiança na terça-feira, o dia em que será realizado o funeral de sua namorada. Se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua.

O atleta sul-africano entrou para a história do atletismo mundial em Londres em 2012, ao se converter no primeiro campeão paralímpico a participar de Jogos Olímpicos.

