Caso de peste bubônica acende estado de alerta no norte da China

Uma cidade na Mongólia Interior confirmou um caso de peste bubônica, resultando na intensificação das medidas de segurança sanitária pelas autoridades da China. De acordo com informações do G1, autoridades estatais afirmaram que o paciente, um camponês da cidade de Bayannur, está em quarentena e em condição estável.

Segundo o site, as autoridades decretaram três níveis de alerta, proibindo a caça e consumo de animais que poderiam estar com a praga. Além disso, as autoridades pedem para que as pessoas reportem casos suspeitos.

Uma das doenças mais temidas no passado, a peste bubônica é causada por uma infecção bacterial. Ainda é letal, mas possui tratamento com antibióticos comuns. O novo caso foi reportado no sábado, 4.

Ainda não há informações sobre como o paciente poderia ter se infectado.

