Casamento de R$ 253 mi e convite em caixa de ouro causa polêmica

Uma festa de casamento na Índia ganhou repercussão na mídia internacional por conta do valor gasto na cerimônia. O empresário e ex-ministro indiano G. Janardhana Reddy disse que o casamento da filha custou R$ 253 milhões. Só o sari usado por Brahmani Reddy foi mais de R$ 8,5 milhões.

A festa ainda contou com outros luxos, como o convite em uma caixa banhada a ouro com uma tele de LCD para transmitir um vídeo com os detalhes da cerimônia.

Também foram recriados templos hindus e palacetes religiosos para decorer o evento. Também houve um espaço inspirado no Brasil com samba e passistas. A segurança foi reforçada, mas nem todos convidados conseguiram entrar, por conta do movimento no entorno do local da festa, que começou na quarta, 16, e segue até domingo, 20.

De acordo com a TV Globo, a extravagância do casamento causa polêmica entre os indianos, por conta da desigualdade social do país, que enfrenta uma crise financeira causada por corrupção e lavagem de dinheiro. Inclusive, o pai da noiva é suspeito de corrupção.

