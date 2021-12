Casal sorri e se beija ao ser condenado a prisão perpétua

Um homem e uma mulher norte-americanos sorriram e se beijaram depois de ouvirem a condenação para prisão perpétua. Jeremy Lee Moody e Christine Moody, mataram um casal nos EUA. Eles confessaram o crime e disseram que decidiram matar Charles Parker, de 59 anos, porque ele constava no registro de agressores sexuais, de acordo com o site Daily Mail.

A mulher de Charles, Gretchen Dawn Parker, de 51, foi assassinada porque estava em casa no momento do crime, que aconteceu em julho do ano passado. Os condenados disseram que não se arrependeram do duplo homicídio e disseram que fariam novamente.

Eles foram identificados por conta de duas tatuagens de Jeremy.



