Casal francês é proibido de dar o nome Nutella ao filho

O sonho de um casal de batizar o filho de Nutella foi frustrado pela justiça francesa. O promotor da cidade de Valenciennes proibiu que a família utilizasse o nome da famosa marca do creme de chocolate com avelã no filho recém-nascido.

O alerta foi feito pelo cartório e o juiz considerou que o nome "contra os interesses da criança, que poderia ser vítima de provocações e comentários depreciativos". Esta é a segunda vez que Valenciennes tem um nome vetado. Segundo a imprensa francesa, um tribunal impediu que um filho fosse batizado como "Fraise" (morango).

