O casal Jacob e Angel Breytenbach flagrou um crocodilo de três metros mergulhado na piscina da residência, em Meodwil, na África do Sul, na manhã da última sexta-feira, 29. A visita foi captada por câmeras de segurança da casa e ocorreu momentos antes de os donos soltarem seus animais de estimação. O réptil foi resgatado por uma equipe especializada, sem nenhum ferimento. As informações são do UOL.

Em seu perfil no Facebook, Angel disse que teve um "teste cardíaco" ao perceber que havia um crocodilo em seu quintal. Além disso, contou que viu o "intruso" por meio das câmeras de seguranças, que foram checadas antes de ela soltar seus animais de estimação para o quintal. Ela já havia passado por uma situação parecida na Austrália, país de origem do casal, e, por isso, acionou logo o resgate de animais selvagens para remover o crocodilo da residência.

Jacob filmou todo o trabalho de resgate. Nas imagens, os especialistas tentam amarrar o réptil pela mandíbula, mas o animal se assusta e passa a se debater freneticamente na água. Logo depois, a equipe consegue colocar o crocodilo para fora da piscina. O animal ainda tenta se livrar das amarras, mas acaba virando a barriga para cima.

Segundo a equipe que ajudou a remover o crocodilo, Wild Heart Wildlife Foundation, ele "foi removido com segurança e colocado em um local seguro". Ainda segundo a empresa, "ele será examinado pelo Departamento de Conservação da Natureza e então liberado de volta ao seu habitat natural". Segundo o UOL, acredita-se que réptil viva em um rio próximo à casa dos Breytenbach, e que ele foi parar no local após as fortes chuvas levadas para a região em razão de um ciclone.

Da Redação

Casal flagra crocodilo de 3 metros em piscina na África do Sul

