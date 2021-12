Casal fica 65 anos junto e morre com minutos de diferença

O casal inglês Harry Stevenson, de 88 anos, e Mavis Stevenson, de 89, que ficaram juntos por 65 anos, morreram com apenas alguns minutos de diferença.

O fato aconteceu no dia 3 de novembro, na casa de repouso onde os dois moravam, na cidade de Derby. Mavis, que já estava com a saúde fragilizada, foi a primeira a partir, e Harry foi informado do ocorrido pelas enfermeiras do local.

"Elas disseram que ele chorou um pouco, mas não foi nada dramático. Elas saíram do quarto e, quando voltaram, o encontraram morto, com uma lágrima ainda em seu olho", disse o sobrinho do casal, Stephen Creswll, de 63 anos, à agência de notícias, Cater News.

Mavis e Harry se conheceram ainda na adolescência, e começaram a namorar pouco antes dele ir lutar na Segunda Guerra Mundial, em 1943. Ele participou do desembarque na Normandia, no Dia D, e em seguida foi transferido para a Ásia, onde lutou contra os japoneses.

O casamento aconteceu após a volta de Harry, que trabalhou como marceneiro durante 50 anos.

Há cerca de cinco anos, quando a saúde de Mavis piorou, o marido passou a cuidar dela e fazer todas as atividades domésticas. Nos últimos meses, ela teve que ser transferida para a casa de repouso, para onde Harry também foi.

"O amor deles nunca acabou, e sei que eles nunca gostariam de ficar separados. É muito triste, mas também maravilhoso, porque eles ficaram juntos até o fim e nenhum deles teve de ficar sozinho", afirmou o sobrinho do casal.

