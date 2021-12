As redes sociais estão bombando com o vídeo de um casal flagrado mantendo relações sexuais em um escritório de Christchurch, Nova Zelândia.

Eles esqueceram as luzes acesas e clientes de um restaurante em frente fizeram as imagens e postaram o vídeo numa rede social.

As cenas de sexo foram protagonizadas na sexta-feira, 30, mas os vídeos só foram postados depois. Nas imagens, o casal ignora as luzes e faze sexo em cima das mesas do escritório da empresa de seguros Marsh.

Mas o pior para o homem flagrado veio depois. O sucesso nas redes sociais despertou a curiosidade da esposa dele e ela acabou descobrindo o caso extraconjugal.

A empresa Marsh infrmou em nota já ter identificado os funcionários, mas ainda avalia se os dois serão demitidos, porque o sexo aconteceu após o fim do expediente.

Casal faz sexo com luz acesa em escritório e é filmado

