Casal entra na justiça para casar em capela de Cientologia

Os noivos Louisa Hodkin e Alessandro Calcioli precisaram entrar na justiça para conseguir casar em Londres, na Inglaterra. Isso porque eles queriam realizar a cerimônia em uma capela da Cientologia, religião do ator Tom Cruise. Mas a lei britânica não reconhece o espaço como local para "culto religioso".

Diante do impasse, Louisa e Alessandro entraram na justiça e conseguiram subir no altar após aprovação do Supremo Tribunal. Além de realizar o sonho, eles entraram para a história como o primeiro casamento em uma capela da Cientologia no país.

