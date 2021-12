Casal é multado em R$ 36 mil por fazer sexo dentro de carro

Um casal foi multado em 10 mil euros (aproximadamente R$ 36,46 mil) após ter sido flagrado fazendo sexo dentro de um carro em uma rodovia da Sicília, na Itália. De acordo com as informações da imprensa local, policiais de trânsito suspeitaram, durante uma inspeção, de um veículo que estava estacionado num local perigoso da estrada. Ao se aproximarem, viram que a mulher estava praticando sexo oral no homem.

Eles, que não tiveram as identidades divulgadas, alegaram às autoridades que não sabiam que era proibido realizar o ato dentro do veículo. Porém, a justificativa não convenceu os policiais, que aplicaram a multa.

"Trata-se de um controle que fazemos com certa frequência e até mesmo as multas são frequentes, especialmente na área onde os carros estacionados são suscetíveis de criar perigo para os motoristas", argumentaram as autoridades locais.

