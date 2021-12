Casal de idosos capota carro e faz "selfie" antes do resgate

A moda dos "selfies" chegou até os momentos trágicos da vida. Um deles aconteceu com um casal de idosos em Los Angeles, na Califórnia (EUA), que capotou um carro na última sexta-feira, 20, e aproveitou para registrar o momento.

Os dois, que são casados há 60 anos, não tiveram seus nomes divulgados. Após o acidente com um Honda azul no bairro de Bel Air, o senhor conseguiu ser retirado do veículo por uma pessoa que estava no local. Já a senhora não conseguiu ser resgatada e, enquanto esperava pelo socorro, pediu que o marido pegasse seu celular na bolsa para fazer o "selfie" da situação.

Ela, dentro do carro ainda virado, começou a produzir fotos com o marido, que já estava em pé do lado de fora. Momentos depois do flagra o Corpo de Bombeiros chegou ao local e resgatou a idosa. Eles não sofreram ferimentos.

