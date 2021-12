Casal australiano rejeita bebê com Síndrome de Down

Um bebê foi rejeitado por ter Síndrome de Down. De acordo a imprensa australiana e inglesa, um casal da Austrália contratou uma mãe de aluguel na Tailândia para ter um filho para eles. Pattharamon Janbua, de 21 anos, que iria receber US$ 11,7 mil pelo "serviço", descobriu no início da gestação que estava grávida de gêmeos.

O agente contratado pelo casal chegou a oferecer US$ 1.673 pelo segundo bebê, mas a família australiana desistiu de Gammy depois de descobrir a doença do menino. Eles chegaram a sugerir que a mãe de aluguel abortasse, mas ela não aceitou. Quando as crianças nasceram, o agente levou a menina e abandonou o menino com a mãe de aluguel.

Além da Síndrome de Down, Gammy, que hoje tem seis meses, tem uma doença congênita no coração. Uma campanha é realizada para tentar arrecadar dinheiro para pagar uma cirurgia na criança.

