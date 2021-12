Casal armado ataca sede da polícia em Istambul

Um casal armado atacou a sede da polícia em Istambul nesta quarta-feira, 1º, dando início a um tiroteio que acabou com a morte da mulher um policial ferido.

O episódio marca o terceiro incidente violento na maior cidade da Turquia em pouco mais de 24 horas, depois de militantes de esquerda terem feito refém um promotor num tribunal, na terça-feira, e de um homem armado ter entrado no escritório do partido governista nesta quarta-feira.

Nenhum grupo havia assumido a autoria do ataque contra a delegacia, mas o governador de Istambul, Vasip Sahin, disse que tudo começou por volta das 18h (horário local), quando um homem e uma mulher segurando rifles atiraram contra a policiais na entrada da sede local da polícia, que fica perto da Cidade Velha. A mulher foi morta durante o tiroteio, mas seu cúmplice fugiu, disse o governador.

Emissoras de televisão turcas mostraram imagens do corpo sem vida da mulher, enquanto unidades da polícia isolavam as ruas próximas. A mulher estaria carregando uma bomba, segundo informações da Associated Press.

Na noite de terça, 31, forças especiais invadiram um tribunal de Istambul para libertar um promotor que havia sido refém por dois homens armados. Os dois homens foram mortos, mas o refém ficou gravemente ferido e morreu posteriormente no hospital.

Após participar do funeral do promotor morto, o primeiro-ministro Ahmet Davutoglu prometeu rastrear os cúmplices, dizendo que os dois homens fizeram ligações telefônicas internacionais durante o impasse, que durou seis horas.

Davutoglu não revelou para qual país os homens fizeram as ligações, mas afirmou que o governo divulgará mais informações na medida em que as investigações prosseguirem.

"Eu dei ordens para a realização de todo tipo de operação contra quem quer que tenha ligação com o incidente, onde quer que esteja", disse Davutoglu. "Ninguém deve pensar que o ataque ficará sem resposta. Devemos descobrir de onde veio a ordem. Vamos investigar quem está por trás desta rede", acrescentou.

Em discurso realizado durante o funeral do promotor Mehmet Selim Kiraz, Davutoglu, disse que o objetivo do ataque ao tribunal era criar o caos antes das eleições gerais no país, marcadas para 7 de junho. Ele criticou a oposição por não ter participado do funeral e afirmou que o tribunal será renomeado em homenagem a Kiraz.

