Casado, ministro da Saúde britânico renuncia após ser flagrado aos beijos com funcionária, diz jornal

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, casado e pai de três filhos, renunciou o cargo após ser flagrado aos beijos com uma das funcionárias de seu gabinete, Gina Coladangelo, também casada. Em vídeo publicado na tarde deste sábado, 26,n no Twitter, ele admite que quebrou as normas sanitárias contra a Covid-19. Os dois foram colegas da faculdade.

Nesta sexta-feira, 25, jornal The Sun, da Inglaterra, publicou fotos do beijo, que teria acontecido no dia 6 de maio, época em que estavam proibidos contatos mais próximos no país para evitar a disseminação do novo coronavírus.

No mesmo dia, Hancock soltou um comunicado em que se resumiu a reconhecer que descumpriu as regras sanitárias e lamentou que a sua atitude tenha magoado "muitas pessoas".

Aa presidente do Partido do Trabalho, Anneliese Dods, de oposição ao governo, classificou a sua manutenção no cargo como "insustentável" e disse que esperava uma manifestação do primeiro-ministro Boris Johnson.

A nomeação de Gina Coladangelo já tinha chamado atenção por si só, por ter sido feita de forma discreta e sem aviso à imprensa. A oposição contestou a sua nomeação e acusou "conflito de interesses".

No ano passado, um assessor científico do governo britânico foi demitido após ser também flagrado em um romance extraconjugal. À época, ele recebeu em sua casa uma mulher que disse ser sua amante, no período em que o país sofria gravemente com uma onda de Covid-19 e vivia o seu primeiro confinamento.

adblock ativo