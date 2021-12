Casa real britânica anuncia noivado do príncipe William

O príncipe William e Kate Middleton estão noivos, informou hoje a casa real britânica. William é o filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana, que morreu em 1997. A residência oficial do príncipe Charles, Clarence House, informou que Charles estava "exultante em anunciar o noivado do príncipe William e de Miss Catherine Middleton".



Segundo o palácio, o noivado ocorreu no mês passado enquanto o casal passava férias no Quênia. Eles devem se casar na próxima primavera ou no verão londrino. Ambos têm 28 anos e se conheceram há mais de oito anos, quando estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. As informações são da Associated Press.

A rainha Elizabeth II declarou que está "muito feliz" com o noivado de seu neto, o príncipe William, que se casará no próximo ano com Kate Middleton. De acordo com o comunicado do Palácio de Buckingham, "tanto a Rainha quanto o Duque de Edimburgo estão totalmente contentes pelos dois".

*Com informações da Agência Estado e EFE

