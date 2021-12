Casa Branca divulga certidão de nascimento de Obama

A Casa Branca divulgou hoje a íntegra da certidão de nascimento original do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O documento, emitido no Havaí, foi tornado público para acabar com as persistentes questões sobre o local onde teria nascido Obama.

O documento afirma que Obama nasceu às 19h24, do dia 4 de agosto de 1961, em Honolulu. A Casa Branca explicou que o Estado do Havaí não costuma divulgar a integra desse tipo de documento, mas abriu uma exceção a pedido do presidente.



A Casa Branca havia divulgado anteriormente uma versão menos detalhada do documento. O governo dos EUA decidiu tornar público o papel por causa dos questionamentos sobre o local de nascimento de Obama, em um momento de problemas importantes pela frente para os EUA, como a dívida pública.



Alguns conservadores chegaram a dizer que Obama teria nascido fora dos EUA, e por isso não poderia ser presidente. A nova versão apresentada tem assinaturas de um médico e da mãe de Obama, Stanley Ann Dunham, que tinha 18 anos na data do parto, mostra o documento. As informações são da Dow Jones.

