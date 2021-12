Carta enviada para Obama continha susbstância letal, diz FBI

Uma carta enviada para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na terça-feira, 16, continha a substância letal ricina. A informação foi confirmada pelo Departamento Federal de Investigação (FBI), nesta quarta-feira, 17.

A ricina é uma substância altamente tóxica, de origem vegetal, encontrada na semente de mamona. Não há antídoto após a aspiração ou ingestão do veneno. O documento, que continha a substância, foi interceptado durante procedimento de segurança. O Serviço Secreto e o FBI tentam identificar a origem da carta.

O fato ocorreu dois dias após um atentado que matou três pessoas e deixou 176 feridos na Maratona de Boston, após a explosão de duas bombas. Outras duas cartas com a substância venenosa mortal ricina foram encaminhadas para o Capitólio, prédio do Congresso dos EUA, em Washington, sendo que uma foi enderaçada ao senador republicano Roger Wicker, do Mississippi.

