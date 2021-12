Carro 'voa' em acidente e fica preso no primeiro andar de prédio nos EUA

Um carro ficou preso em um prédio neste domingo, 14, após "voar" durante um acidente no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da Orange County Fire Authority (agência que fornece proteção contra incêndio e serviços médicos de emergência na região), o carro teria atingido a grade central da rua e "voou" com o impacto para o primeiro andar de um prédio de odontologia.

O acidente provocou um incêndio que foi rapidamente debelado. Duas pessoas estavam no veículo e foram retiradas em segurança, com alguns ferimentos leves. O veículo foi removido com um guindaste pelos bombeiros.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk