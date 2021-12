Carro invade via de pedestres e deixa mortos e feridos em Nova York

Um veículo invadiu uma via para pedestres e ciclistas em Lower Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 31, deixando vários mortos e feridos, informou a polícia local.

"O veículo atropelou várias pessoas na via", tuitou a polícia. "O veículo seguiu no sentido sul e atingiu outro veículo. O suspeito saiu do veículo, exibindo réplicas de armas de fogo e foi atingido por tiros disparados pelo Departamento de Polícia de Nova York", acrescentou.

O incidente ocorreu na região de Chambers e West Streets, no bairro exclusivo de TriBeCa, nos arredores do World Trade Center (Torres Gêmeas).

Tiroteio

Segundo a imprensa local, um homem abriu fogo de um veículo, nas proximidades da escola de ensino médio Stuyvesant.

Testemunhas contaram ter visto uma batida de carro, depois uma pessoa sair de um dos automóveis portando duas armas, antes de ouvir os disparos.

A polícia foi mobilizada para o local. O suposto responsável pelos disparos foi detido e está sob custódia policial. A área foi isolada pelas forças de segurança.

