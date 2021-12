Carro com corpo de Mandela deixa Johannesburg

O corpo de Nelson Mandela deixou a casa do ex-presidente sul-africano em Johannesburg, na África do Sul, na manhã desta sexta-feira, 6. O carro levando o caixão se dirige para Pretória, capital executiva da África do Sul.. O funeral deve durar 12 dias, segundo informações de autoridades locais. Mandela será enterrado em um vilarejo na província de Cabo, na zona rural onde nasceu.

O atual presidente do país, Jacob Zuma, comunicou em um discurso na rede de televisão e rádio pública que Mandela morreu nesta quinta, 5, em companhia de sua família. "Morreu em paz, nossa nação perdeu o maior de seus filhos e um pai", informou Zuma.

