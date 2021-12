Carro atropela pedestres em Londres; um homem foi preso

Um carro atingiu pedestres que estavam em frente ao Museu de História Natural em Londres neste sábado, 7. De acordo com a polícia, 11 pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi detida no local. A polícia também descartou, até o momento, a possibilidade de atentado terrorista.

"Tratamos 11 pacientes, a maioria com ferimentos na cabeça e nas pernas, e nove foram hospitalizados", tuitou o Serviço de Ambulâncias de Londres.

O atropelamento aconteceu às 14h20 no horário local (10h20 em Brasília) num dia em que o museu central de Londres geralmente está repleto de pedestres, incluindo turistas. Fotos do local mostraram um carro prata amassado e um homem sendo preso no chão fora do museu.

A polícia disse que ainda estão trabalhando para estabelecer a causa e as circunstâncias do acontecimento.

The attacker is neutralised on the floor pic.twitter.com/bUT0jHkU3I — Stefano Sutter (@StefanoSutter) 7 de outubro de 2017

adblock ativo