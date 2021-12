Cardeais se reúnem pelo terceiro dia para preparar conclave

O Colégio de Cardeais retoma nesta quarta-feira, 6, as reuniões preliminares ao conclave (assembleia que elegerá o papa). Do total de 115 cardeais com direito a voto, 110 já estão em Roma, na Itália. Ainda são esperados cinco. Os cinco cardeais brasileiros que votarão estão no Vaticano desde a semana passada. Ainda não está definida a data para o início do conclave, mas a expectativa é que a definição ocorra até a Páscoa - no fim do mês.

Até esta terça, 5, à noite havia 148 cardeais presentes, mas nem todos têm direito a voto no conclave. Só votarão os cardeais com menos de 80 anos. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, disse que as reuniões preliminares não têm prazo definido para serem concluídas. Segundo ele, as decisões serão tomadas "sem apressar as coisas".

O padre disse ainda que hoje, às 17h (13h de Brasília), na Basílica de São Pedro, os cardeais se reunirão no Altar da Cátedra para a Adoração e as Vésperas - orações que serão conduzidas pelo cardeal decano Angelo Sodano.

Ainda na terça, os cardeais se reuniram pelo segundo dia. Inicialmente, as reuniões ocorreram de manhã e à tarde, mas desde ontem são realizadas apenas de manhã. Todos os cardeais fazem um juramento e participam de meditações.

Os religiosos receberam uma pasta, na qual há informações e fotografias de todos os presentes. Foi a forma encontrada para que os eleitores conheçam os candidatos à sucessão do papa emérito Bento XVI. Na reunião de ontem, 11 cardeais se pronunciaram. Em discussão, as atividades da Santa Sé, a relação com os episcopados, a renovação da Igreja Católica Apostólica Romana e a nova evangelização no mundo.

No total, nos dois dias de reuniões, 33 cardeais se manifestaram em pronunciamentos, representando todos os continentes. Não há um tempo definido para o pronunciamento, mas costuma ser menos de 30 minutos. Para facilitar o debate, há cinco intérpretes que traduzem os pronunciamentos em inglês, francês, espanhol, alemão e italiano.

A cobertura jornalística do conclave envolve, pelo menos, 4.432 jonalistas credenciados, de 65 nacionalidades e 24 línguas. Por determinação do Vaticano, em decorrência do conclave, desde ontem a Capela Sistina está fechada ao público. Também estarão fechados para o público o Apartamento dos Borja e a Coleção de Arte Religiosa Moderna.

