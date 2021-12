Cardeais reiniciam votação para eleger novo papa

Os cardeais da Igreja Católica voltaram a se reunir na tarde desta quarta-feira, 13, na Capela Sistina, no Vaticano (Itália). Eles voltaram para o Palácio Apostólico às 16 horas (13 horas em Brasília). Nessa tarde acontecem mais duas votações para eleger o novo papa.

A previsão é de que a fumaça (preta se não houver consenso e branca no caso de um cardeal receber 77 votos e for eleito papa) seja vista saindo da chaminé da Capela Sistina às 19 horas (15 horas de Brasília).

Pela manhã, foram realizadas duas votações e por volta de 7h45 a fumaça preta anunciou que nenhum cardeal foi eleito novo papa.

Sem definição - Sem sinalizar quando terminará o conclave, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, justificou a demora na eleição do sucessor do papa emérito Bento XVI. Ele disse que o processo não segue o "tempo midiático", mas o "de Deus". Segundo Lombardi, não é uma votação "fria e rápida". Bem-humorado, o porta-voz negou que a fumaça - que é vista da chaminé da Capela Sistina - prejudique os afrescos existentes no local.

"Não estamos em um tempo midiático. Mas no tempo de Deus. É um momento histórico, com grande responsabilidade e respeitabilidade", ressaltou o porta-voz. "É um momento importante da história da Igreja e da comunidade humana, de caráter moral e religioso", acrescentou o porta-voz, que concedeu entrevista durante uma hora e 45 minutos.

Ao ser perguntado sobre como é produzida a fumaça, vista na Praça de São Pedro, Lombardi explicou que ela é feita por meio químico. Segundo ele, são adicionados cinco elementos químicos diferentes para dar a coloração escura - que indica a inexistência de consenso - e a branca, quando o papa é eleito.

O porta-voz negou que os afrescos da Capela Sistina sofram prejuízos em decorrência da fumaça. "Os afrescos estão em ótimo estado", ressaltou, lembrando que o sistema utilizado para a queima dos votos dos cardeais é feito por meio de duas estufas, uma delas "bem moderna".

Ele lembrou ainda que nesta terça,12, ao participar das cerimônias que antecederam o conclave, teve a sensação de ter voltado à infância, quando assistiu ao filme Sandálias do Pescador. No filme, é escolhido um papa de origem russa que decide negociar com os líderes políticos mundiais para acabar com a fome.

