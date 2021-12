Cardeais escolhem novo papa após quinta votação

Após a quinta votação do conclave, os cardeiais reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, escolheram o novo papa. Às 15h07, horário de Brasília (19h07 horário do Vaticano), desta quarta, 13, a fumaça branca saiu da chaminé do templo.

Os 115 cardeais escolheram o novo papa após uma votação realizada depois do almoço. Pela manhã, os cardeiais não chegaram a um acordo sobre o novo papa. O novo pontífice foi escolhido por no mínimo 77 dos 115 cardeiais.

O público no Vaticano, que aguardava a votação, agora espera o pronunciamento do diácono que apresentará o novo papa no balcão da Basílica de São Pedro. O conclave durou dois dias e teve cinco votações. Após a saída da fumaça brança, vários sinos começaram a tocar no Vaticano. Estima-se que 50 mil pessoas estejam esperando a apresentação do novo papa.

