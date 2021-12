Capitólio e Casa Branca são fechados após relatos de tiros

Tiros foram ouvidos no Centro de Visitantes do Capitólio dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 28, e funcionários foram orientados a se manterem em segurança, informaram fontes do Senado americano à Reuters.

O edifício, que é a sede do congresso americano, foi fechado, assim como a Casa Branca, por precaução.

A polícia de Washington informou em seu Twitter que se tratou de um incidente isolado e que não há "ameaça ao público ativa".

A polícia orienta as pessoas que estão do lado de fora do complexo para buscarem abrigo, diz a emissora MSNBC.

Um porta-voz da polícia não quis comentar, mas disse que em breve será divulgado um comunicado, segundo a Reuters

adblock ativo