Capadócia: embaixador ajudará na repatriação dos corpos

O embaixador do Brasil na Turquia, Antonio Salgado, está na região da Capadócia para acompanhar o repatriamento dos corpos das três turistas mortas no choque entre dois balões ocorrido na última segunda-feira, 20 . Autoridades e especialistas turcos informam que em 16 anos de passeios de balão na região houve apenas dois acidentes com mortes.

O acidente aconteceu há dois dias, por volta das 6h, e envolveu dois balões de ar quente na Capadócia. Um deles se chocou com o cesto do outro balão e caiu quando sobrevoava formações rochosas na região. As causas do acidente estão sendo apuradas. O Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, informou que dos oito brasileiros feridos um teve alta e não há risco de morrer.

Por orientação dos guias, o passeio ocorre sempre ao amanhecer, os turistas devem estar preparados por volta das 5h. A vista é considerada um cartão-postal aéreo: é possível ver um céu claro, de um azul límpido, e as cavernas que até os anos 1950 eram moradias de religiosos. A Capadócia é uma região de paisagem e pouco habitada, mas muito visitada por turistas estrangeiros.



Desde 1997, há passeios de balão de ar quente na região. O presidente da Comissão da Capadócia Balão de Ar, Funda Aktan, disse que neste período houve dois acidentes com mortes. Na Capadócia, 21 empresas estão licenciadas para passeios de balão. "O setor de balão de ar quente é seguro na Capadócia. Não há outro lugar no mundo com capacidade para o voo de mais de 90 balões e o transporte de 1,5 mil passageiros por manhã", disse Aktan.

O primeiro acidente com balões ocorreu em 2009, na região de Nevsehir, onde um turista morreu e dez pessoas ficaram feridas. O segundo ocorreu na última segunda-feira, 20, matou três brasileiros e feriu 22 pessoas de várias nacionalidades, inclusive do Brasil. Segundo Aktan, os acidentes são provocados por condições adversas do ar ou falhas do piloto.



*Com informações da agência pública de notícias da Turquia, Anadalu

