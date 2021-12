Capa do 'Charlie' é publicada no Twitter do 'Libération'

O jornal francês "Libération" divulgou em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira, 12, a capa da próxima edição do jornal francês "Charlie Hebdo". Segundo a postagem, ela terá o título "Tudo está perdoado" e trará uma caricatura de Maomé segurando uma placa com os diz\eres "Eu sou Charlie".

O "Libération" está emprestando espaço em sua sede para a equipe do "Charlie Hebdo" trabalhar a próxima edição. A charge da capa é assinada pelo chargista "Luz" e a previsão é de que a tiragem será de 3 milhões de exemplares.

Como sempre fez, o jornal vai continuar abordando políticas e religiões. O Charlie Hebdo "dos sobreviventes", como já é chamada a edição, vai estar na rua na próxima quarta-feira, 14, e será "traduzido para 16 idiomas. Confira a capa abaixo:

